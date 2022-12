Allemagne : le Schlosspark, un immense parc au cœur de la ville de Weinheim

Weinheim, une petite ville allemande en bordure de massif de moyenne montagne de l’Odenwald aussi appelée la ville aux deux châteaux, attire des passionnés de jardins de toute l’Europe pour visiter le jardin Hermannshof. Mais la ville possède d’autres atouts verts comme le parc du château, le Schlosspark, un parc spacieux avec des spécimens précieux tels d’énormes rhododendrons et ifs ainsi que le plus grand cèdre du Liban âgé de 187 ans, un cèdre parmi les plus imposants en Allemagne, sans oublier un bel étang. Grâce au climat doux qui y règne, toutes sortes de plantes originaires de la Méditerranée y prospèrent.