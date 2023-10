Allemagne : le leader du secteur de l’autopartage soupçonné d’une vaste escroquerie

Le prestataire dont le siège est dans la capitale allemande a fait l’objet d’une perquisition mercredi, deux de ses directeurs, âgés de 36 et 43 ans, étant au centre de l’enquête, a indiqué la police locale. "Nous avons pleinement coopéré et divulgué tous les ensembles de données et documents demandés aux autorités chargées de l’enquête", a déclaré une porte-parole de l’entreprise, citée par le quotidien Tagesspiegel. Les policiers ont perquisitionné à Berlin, mais aussi en Rhénanie du Nord-Westphalie (Ouest) et en Autriche, à Vienne. L’enquête porte sur des soupçons d’escroquerie en bande organisée visant la fraude informatique, la falsification et la suppression de documents. La manipulation présumée d’un système de calcul des frais de stationnement est au cœur des investigations.