Allemagne : la sécurité énergétique "assurée" malgré la sortie du nucléaire, assure Berlin

Pour garantir la sécurité énergétique, Berlin met en avant "le niveau de remplissage élevé des réservoirs de gaz du pays" (64,5%), grâce à l'importation massive de gaz naturel liquéfié (LNG) visant à remplacer le gaz russe dont la première économie européenne était très dépendante.

La fermeture des derniers réacteurs aura toutefois été repoussée de six mois, en raison de la guerre en Ukraine qui a provoqué l'hiver dernier l'envolée des prix du gaz et fait craindre des pénuries d'approvisionnement. Avant l'échéance de samedi, plusieurs figures politiques ont dit craindre pour les objectifs climatiques de l'Allemagne et l'indépendance énergétique du pays privé de l'énergie atomique.

Les trois derniers réacteurs fournissaient 6% de l'énergie produite dans le pays l'an dernier, contre 33% pour le charbon, qui a lui-même connu une hausse de 8% en 2022 en raison de la crise gazière. Au sein même de la coalition, des membres du parti libéral FDP, dont le président Christian Lindner occupe le ministère des Finances, ont demandé une nouvelle prolongation des centrales.