Allemagne: la mémoire des victimes LGBTQ honorée lors des commémorations de l'Holocauste

Le Parlement allemand va mettre pour la première fois l'accent vendredi sur le sort des victimes des nazis persécutées en raison de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste.

"Ce groupe est important pour moi parce qu'il souffre toujours d'hostilité et de discrimination", a déclaré la présidente du Bundestag, Bärbel Bas, à l'AFP. Depuis le 27 janvier 1996, les députés organisent chaque année à la chambre basse du Parlement une cérémonie solennelle pour marquer l'anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau.

Traditionnellement, elle est centrée sur la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés par le régime d'Adolf Hitler. Même si l'ancien chef de l'État Roman Herzog (1994-1999) avait déjà évoqué en 1996 le destin tragique des homosexuels et lesbiennes sous le régime nazi, les militants en faveur des droits de la communauté LGBTQ estiment que leur histoire a longtemps été marginalisée voire oubliée. La cérémonie de vendredi, où leur persécution sera mise en exergue, constitue "un symbole important de reconnaissance" de "la souffrance et la dignité des victimes emprisonnées, torturées et assassinées", estime Henny Engels de l'association pour les droits des homosexuels et des lesbiennes.