Allemagne: la directrice de la foire d’art contemporain Documenta de Cassel démissionne suite à un scandale antisémite

"Il est essentiel de clarifier rapidement cet incident" et d’en "tirer les leçons", juge le Conseil de surveillance de la Documenta dans son communiqué samedi après-midi. "Beaucoup de confiance a malheureusement été perdue" au détriment de l’exposition, souligne le texte.

Polémiques en cascade

Cette démission intervient aussi après la polémique déclenchée en janvier par un blog anonyme accusant certains membres du comité artistique de cultiver la haine d’Israël. Plus précisément d’avoir signé une lettre de soutien au mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions), un mouvement qui appelle au boycott politique, économique et culturel d’Israël et qui est considéré comme antisémite en Allemagne depuis 2019 : le parlement allemand a acté qu’il ne pouvait pas toucher d’argent public.

En avril, des autocollants "Solidarité avec Israël" avaient fait leur apparition sur le centre d’information de la Documenta. En mai, des messages haineux (appels au meurtre et référence à l’extrême droite espagnole) avaient aussi été tagués sur les murs d’un lieu d’exposition accueillant un collectif palestinien. Autant d’éléments qui alimentent la question de l’ethnocentrisme et l’antisémitisme traitée dans cet article d’Asialyst.

Et fin juin, plusieurs artistes se sont plaints d’avoir été la cible de harcèlement raciste et transphobe au point que le centre d’art indien Party Office a suspendu son festival "Queer Time", disant craindre pour la santé mentale et physique de ses artistes Dalits ("opprimés", nom qu’ont choisi ceux dits autrefois "intouchables"), POC (people of color) et trans.