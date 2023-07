Allemagne : l’animal sauvage recherché dans la banlieue de Berlin n’est pas un lion

Vendredi, les autorités ne considéraient plus le danger comme aigu et, sur la base de l’évaluation des experts, ne supposaient plus qu’il y avait une lionne en liberté dans la région.

Les opérations de recherche, menées notamment à l’aide d’hélicoptères et de drones, n’ont pas non plus donné d’indications sur la présence d’un félin en liberté.