Allemagne, France, Italie: plusieurs bateaux russes confisqués, dont le plus grand méga-yacht du monde à 600 millions de dollars

En France aussi, la traque aux méga-yachts des oligarques est lancée: à Monaco, les douanes françaises et les autorités de la Principauté ont effectué un contrôle du yacht Quantum Blue, propriété du milliardaire russe Sergueï Galitski, a appris l'AFP auprès d'une source portuaire. Le bateau a toutefois pu quitter le port dans la soirée et naviguait vers une destination non précisée, selon le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic.

A La Ciotat, près de Marseille, c'est l'Amore Vero, un yacht blanc de 86 m de long, qui a été "saisi" par la douane dans un chantier naval, a indiqué le ministère français de l'Economie et des Finances.

"Détenu par une société dont Igor Setchine, dirigeant de la société Rosneft, a été identifié comme le principal actionnaire", il "entrait dans le champ des mesures de gel décidées à l'encontre de son propriétaire" par l'Union européenne, a ajouté le ministère.

La France a jusqu'ici bloqué cinq bateaux -- quatre cargos et un yacht -- dans le cadre des mesures de rétorsion prises après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.