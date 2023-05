Allemagne : explosion dans un immeuble, "une attaque ciblée", selon la police

L’explosion qui a eu lieu jeudi dans un immeuble d’appartements à Ratingen, près de Düsseldorf en Allemagne, était selon la police allemande une "attaque ciblée visant les services de secours". Plus de 30 personnes ont été blessées dans l’explosion et plusieurs d’entre elles, dont deux agents de police, sont encore entre la vie et la mort vendredi.

L’habitant d’un appartement de l’immeuble en question est à l’origine du drame. Il a volontairement mis le feu à un contenant avec des produits inflammables, qu’il a ensuite jeté en direction des secours appelés sur les lieux, selon un responsable de la police de Düsseldorf. Il s’agit, d’après les médias locaux, d’un homme de 57 ans. Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du suspect, pour neuf tentatives d’assassinat. Les raisons de son geste n’ont pas encore été établies avec certitude. Le suspect serait lui-même grièvement blessé. L’identité de la personne dont le corps sans vie a été découvert dans l’appartement en proie aux flammes n’est pas encore connue. Il pourrait s’agir de la mère du suspect, qui habitait également cet appartement.