Allemagne : environ 8000 manifestants d’extrême droite marchent contre l’inflation et le gouvernement Scholz à Berlin

Un imposant dispositif policier encadrait le cortège, qui a défilé à proximité de plusieurs contre-manifestations qui ont, elles, réuni quelque 1400 militants antiracistes, selon la police.

Les manifestants, dont certains agitaient des drapeaux allemands, russes ou noir, blanc et rouge, symbole de l’extrême droite allemande, ont scandé "Nous sommes le peuple" ou "Habeck doit partir", référence au ministre écologiste de l’Economie, Robert Habeck, chargé des questions énergétiques.

Des manifestants brandissaient des pancartes "Non à l’armement et à la guerre" pour protester contre les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, ou encore "Je veux du gaz et du pétrole russes".