Allemagne : des militants pour le climat font un tollé après avoir aspergé de liquide un monument à Berlin

La nature du liquide n’est pas encore identifiée, a indiqué la police. Six militants ont participé, leur identité a été relevée et des plaintes ont été déposées, a précisé à l’AFP une porte-parole des forces de l’ordre. Le monument, baptisé "Grungesetz 49" en référence à la loi constitutionnelle mise en œuvre en Allemagne de l’Ouest en 1949, est l’œuvre de l’artiste plasticien israélien Dani Karavan. Les militants ont dit vouloir protester contre la poursuite de l’utilisation d’énergie fossile en Allemagne, et rappeler au gouvernement son devoir constitutionnel d’agir d’urgence contre le réchauffement de la planète alors que le pays vise une neutralité climatique seulement en 2045. Leurs initiatives pourraient avoir des suites judiciaires avec l’ouverture fin 2022, par un parquet régional, d’une enquête contre des militants "soupçonnés de former ou de soutenir une organisation criminelle".