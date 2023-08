Allemagne : des dizaines de vols annulés à l’aéroport de Francfort inondé par des pluies diluviennes

Plusieurs dizaines de vols ont été annulés mercredi soir à l’aéroport de Francfort en raison d’une inondation partielle du tarmac, provoquée par des pluies intenses la veille, a indiqué un porte-parole de l’aéroport allemand. Les opérations de maintenance au sol ont été suspendues durant plusieurs heures.

L’accumulation des précipitations mercredi soir a mené l’eau jusqu’au tarmac, dont l’aire de trafic qui accueille les avions en stationnement pour être chargés et déchargés. Conséquence : de nombreux vols ont été annulés, retardés ou déviés dans le principal aéroport du pays. Les opérations au sol ont été paralysées pendant plus de deux heures, ce qui a empêché 34 appareils de se poser ou de décoller mercredi soir. Certaines compagnies avaient en outre décidé d’elles-mêmes d’annuler leurs vols. Au total, environ 70 vols n’ont pas été opérés et 23 arrivées ont été déviées, selon le site internet de l’aéroport.

Le service météorologique allemand avait émis mercredi un avis de tempête pour la Hesse, Land situé dans l’ouest du pays et qui comprend la ville de Francfort. Des inondations isolées ont également été recensées dans les Länder de Bade-Wurtemberg (sud-ouest), Rhénanie-Palatinat (centre ouest) et Thuringe (centre).