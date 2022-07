Allemagne : "combat intensif" contre un incendie en Suisse Saxonne

Des averses de pluie samedi dans la matinée n'ont pas été suffisantes pour aider les forces d'intervention.

Le feu s'était déclaré dimanche dans le parc national de la Suisse de Bohême en République tchèque voisine, avant de se propager sur le territoire allemand.

Quatre pompiers ont été légèrement blessés depuis le déclenchement de l'incendie, ont-elles ajouté.

Situation sous contrôle dans le Brandebourg

La situation était en revanche sous contrôle samedi dans le sud du Brandebourg, également dans l'est du pays, où un incendie avait provoqué l'évacuation provisoire de quelque 700 personnes en début de semaine, selon les autorités locales.

L'Allemagne avait été frappée la semaine dernière par une vague de chaleur intense où les températures avaient parfois flirté avec les 40 degrés celsius sur une grande partie du territoire.

Le Brandebourg, région qui entoure Berlin, souffre par ailleurs d'un manque d'eau chronique depuis plusieurs mois. Cet été, près de la moitié du territoire de l'Union européenne est touché par la sécheresse, aggravée par les vagues de chaleurs précoces qui ont eu lieu en mai et juin. Le changement climatique augmente les risques de canicules, sécheresse et incendie à travers le monde, en témoignent les vagues de chaleur extrêmes et incendies qui ont touché plusieurs pays du globe cette année.