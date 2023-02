Un opérateur de pelleteuse avait trouvé la bombe, de 250 kilos et de près de 80 cm de long, près de la ligne ferroviaire Karlsruhe-Bâle plus tôt dans la journée de vendredi. En conséquence, le trafic des trains avait été suspendu dans la zone et a pu reprendre en fin de soirée après l’intervention des démineurs. Peu après minuit, la police a annoncé qu’après la détonation réussie de la bombe, toutes les fermetures avaient été levées et que les riverains étaient autorisés à regagner leurs maisons et appartements. L’autoroute A5 voisine a également été rouverte à la circulation.