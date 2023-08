Réalisateur britannique âgé de 80 ans, Richard Eyre peut se targuer d’une grande expérience de mise en scène au théâtre, à l’opéra, à la télévision et au cinéma (voir "Iris" avec Judi Dench et Kate Winslet, par exemple, primé aux Oscars et aux Golden Globes). Il adapte cette fois une pièce de théâtre à succès du célèbre dramaturge Alan Bennett qui nous plonge en immersion dans la crise profonde traversée par le système hospitalier anglais.