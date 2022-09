"Globalement, cela s’est bien passé, se remémore cette jeune mère. Je n’ai pas eu de remarque sur le fait que j’allaitais mon enfant à l’extérieur, mais c’est parce que j’ai fait le choix d’être dans des lieux allaitement friendly", c’est-à-dire des restaurants ou des cafés où les femmes allaitantes sont bien accueillies.

Ils ne sont pas répertoriés. C’est compliqué.

Julie a toutefois dû trouver ces lieux favorables à l’allaitement : " Ils ne sont, en tout cas, pas répertoriés ", explique-t-elle. " C’est compliqué. Soit, on y va et on se sent suffisamment à l’aise pour se dire qu’on sait que c’est un endroit où on ne va pas être jugée. Soit, on prend le risque de se retrouver face à des commentaires ou des regards ".