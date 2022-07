All-in : une plongée documentaire dans le monde démesuré du tourisme de masse

Au fil du film, on observe ces deux jeunes hommes dans une sorte de voyage initiatique dans ce monde un peu absurde du tourisme de masse. Petit à petit, la gentillesse et l’empathie initiale d’Ismail et Hakan laissent place à plus de détachement. Une façon de tenir sans doute, quand on est confronté sans cesse à cette profusion sans fin de nourriture, à ces buffets qui débordent et ces assiettes remplies que l’on jette chaque jour. De tenir face aux exigences de la direction et celles des clients rois. " Si les clients crient, excusez-vous, restez poli et partez sans discuter " : c’est la consigne de base pour le personnel.

Pour Volkan Üce, " l’hôtel c’est comme un microcosme, comme une version miniature de notre monde moderne, dans lequel la méritocratie est le nouveau Dieu, où le consumérisme et l’individualisme règnent ".

En suivant Ismail et Hakan pendant 2 étés à l’hôtel, ALL-IN explore la perte de l’innocence et de l’illusion face à monde idéalisé. A travers leur expérience, il offre aussi un regard sans concession sur le monde d’aujourd’hui.

Produit par Cassette for Timescapes en coproduction avec Magellan Films, Onomatopee Films, Halal, Little Big Story et la VRT