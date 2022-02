All by myself : Une tube de Céline Dion inspiré de Rachmaninov

" All by myself " par Céline Dion, un titre paru en 1996 sur son 16ème album " Falling into You " et popularisé dans le film " Le journal de Bridget Jones " en 2001.

Mais connaissez-vous la véritable histoire de cette chanson ?

C’est Eric Carmen, ex chanteur des Raspberries qui est à l’origine de cette chanson. Et le saviez-vous, il y a bien un lien entre Eric Carmen et la musique classique.