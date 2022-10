Alizée a eu un terrible accident dont elle garde des séquelles

Alizée a été victime d'un grave accident l'année dernière. En 2021, la chanteuse devait participer à l'émission Mask Singer sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.

L'interprète de Lolita déclare: "J'avais fait toutes mes répétitions plateau, enfilé mon costume et je me disais que peut-être que monter sur le dos de Camille Combal comme un petit singe, ça aurait été sympa. J'avais mon agent à côté de moi, donc je lui ai demandé de se retourner pour que j'essaye de monter sur lui et, en fait, il n'était pas du tout au courant. On est tombés à la renverse et moi, je suis tombée sur la tête. Ça a été assez violent comme choc."

Un accident qui va la priver de participer à l'émission en 2021.