"'AliyahCore", l'esthétique mode qui remet le 'poom poom short' au goût du jour.

Certains rêvent de devenir influenceurs, d'autres y parviennent par le plus grand des hasards. Aliyah Bah, une étudiante vivant en Géorgie, aux Etats-Unis, a un style excentrique reconnaissable entre tous qu'elle assume haut et fort au point d'en faire quotidiennement profiter sa petite (à l'origine) communauté.

Des looks que certains considèreront comme improbables et qui ne sont pas sans rappeler ceux repérés il y a tout juste un an sous le hashtag "weird girl", que la jeune femme publie régulièrement accompagnés du hashtag #aliyahcore et qui l'ont propulsée au sommet des tendances mode.

C'est donc un véritable conte de fées que vit aujourd'hui Aliyah Bah, que l'on retrouve sous le pseudonyme @aliyahsinterlude1 sur TikTok et qui profite aujourd'hui d'une importante communauté de plus de 2,6 millions d'abonnés.

Quant au hashtag #aliyahcore, il a déjà généré pas moins de 200 millions de vues sur le réseau social chinois. Pas mal pour une utilisatrice qui était encore anonyme il y a quelques mois. Et ce n'est que le début ! Nombreuses sont les célébrités qui ont succombé à la tendance et ne jurent plus que par l'esthétique "AliyahCore", à l'instar de Lizzo, qui a même tourné une vidéo aux côtés de la jeune femme. Un court métrage de quelques secondes qui a généré pas moins d'1,5 million de vues et contribué à doper un peu plus encore la notoriété de celle qui est désormais devenue une créatrice de contenus.