Alix de Maintenant brosse le portrait du Liban, un pays confronté à la pire crise économique de son histoire

A travers le documentaire "Crise au Liban : le dernier espoir ?", Alix de Maintenant montre le quotidien difficile des habitants du Liban, un pays confronté depuis octobre 2019 à une crise économique sans précédent.

Depuis 2019, les Libanais sont confrontés à un taux d’inflation remarquablement élevé. Voyant la valeur de leur monnaie diminuer et l’accès à leurs économies limité, certains sont allés jusqu’à braquer leur banque pour récupérer leur propre argent.

C’est que depuis le début de la crise, les Libanais doivent faire face à de nombreuses pénuries. Qu’il s’agisse d’eau, de nourriture, de carburant ou encore de médicaments, les prix ont explosé, au point d’être tout simplement inabordables pour la plupart des habitants. Un situation d’autant plus invivable que le pays a accueilli pas moins de 1,5 millions de réfugiés syriens, dont la majorité vivent dans des logements de fortune.

Ce quotidien difficile, émaillé par la faim, la soif et la maladie, la journaliste et réalisatrice Alix de Maintenant a choisi de le représenter sans filtre dans ce documentaire. Et pour en rendre compte, elle interroge les premiers concernés sur le terrain.

Comment peut-on vivre quand on gagne le quart de ce qu’on dépense ?

Ancienne professeure, Saboua explique par exemple ne plus avoir accès à certains soins médicaux devenus trop couteux. "Avant, on vivait beaucoup mieux. On pouvait s’acheter du mazout, du bois. Aujourd’hui tout est extrêmement cher" témoigne-t-elle avant d’ajouter "Comment peut-on vivre quand on gagne le quart de ce qu’on dépense ?"

Ryad, quant à lui, est épicier de la banlieue de Beyrouth. Faute d’électricité, lui et ses employés sont contraints de travailler dans le noir une grande partie de la journée. Malgré l’augmentation des tarifs, il ne perçoit en outre plus aucun bénéfice depuis plus d’un an.

Derrière ces témoignages, c’est ainsi système dysfonctionnel dans sa globalité, en proie aux réseaux mafieux et à la corruption du gouvernement, qui est dénoncé.

Découvrez "Crise au Liban : un dernier espoir", disponible sur Auvio.