Alison Van Uytvanck remporte l'ITF de Reims, son tournoi de rentrée

Alison Van Uytvanck a remporté le tournoi de tennis ITF W25 de Reims, épreuve sur surface dure, dimanche. La 368e joueuse mondiale, qui fait son retour à la compétition après près de huit mois d'absence, a disposé de la Russe Julia Avdeeva (WTA 353/N.7) en finale, 6-4, 6-4, en 1h28.

Celle qui était classée 76e mondiale avant de souffrir d'une double hernie dans le bas du dos a fait preuve d'efficacité, en se contentant de breaker une fois dans chaque set et en défendant avec succès les quatre opportunités qu'elle avait laissées à son adversaire.



C'est le premier titre de Van Uytvanck sur le circuit ITF depuis le W100 de Surbiton, en Grande-Bretagne, en juin 2022. Alison Van Uytvanck, quart-de-finaliste à Roland-Garros en 2015 et victorieuse de cinq titres en simple, pourra revenir à son rythme sur le circuit, puisqu'elle bénéficie d'un classement protégé - moyenne du classement de la joueuse lors des trois premiers mois de son indisponibilité - qu'elle pourra utiliser lors de huit tournois sur une période d'un an.