Alison Van Uytvanck assure un beau spectacle mais s’incline face à Gauff au 2e tour

Rassurée par l’enchaînement de jolis points au filet, la Brabançonne a mis sous pression son adversaire au point de mener 5-3 sur son service. Elle s’est alors montrée hésitante et imprécise sur les points décisifs et a laissé Gauff se remettre en selle. La jeune américaine a ainsi enchaîné trois jeux pour se présenter en position de force et terminer le travail… ce qu’elle a été incapable de faire immédiatement.

Van Uytvanck est en effet parvenue à arracher le tie-break. Un exercice qui ne lui a toutefois pas souri et qui a vu l’Américaine émerger 7-3. "Parfois il faut être capable de gagner en jouant mal et c’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui", a réagi Gauff à chaud après la rencontre

Quart de finaliste en 2015 à Paris, Alison Van Uytvanck voit son parcours s’interrompre au 2e tour de Roland-Garros pour la 4e fois de sa carrière après 2017, 2018 et 2020.