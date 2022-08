Alison Van Uytvanck après sa victoire de prestige contre Venus Williams : "J’ai vraiment pris mon pied !"

Alison Van Uytvanck (WTA 43) avait le sourire mardi à New York après avoir franchi pour la deuxième fois de sa carrière seulement le premier tour à l’US Open. Dans le stade Arthur Ashe, la Grimbergeoise 28 ans, a remporté une victoire de prestige, 6-1, 7-6 (7/5) contre l’Américaine Venus Williams (WTA 1.504), 42 ans, lauréate en 2000 et 2001.

"C’est toujours un honneur d’affronter une légende", a-t-elle confié après sa qualification. "Elle a représenté tellement de choses pour le tennis féminin, le tennis en général et j’étais ravie de pouvoir la défier pour la première fois dans le stade Arthur Ashe. J’ai vraiment pris mon pied ! J’avais des frissons lorsque je suis entrée sur le court et je suis très heureuse de ma performance", a ajouté la native de Vilvorde, qui a frappé 29 coups gagnants et s’est octroyée 12 balles de break au total.

"Elle a remporté tellement de tournois du Grand Chelem. Je savais qu’elle hausserait le niveau de son jeu et qu’elle tâcherait de puiser de l’énergie dans le soutien du public. Je me devais donc de rester bien concentrée et j’y suis parvenue. Cela fait plaisir."

Arrivée à l’US Open sans le moindre match de préparation en raison de problèmes récurrents au dos, Alison Van Uytvanck aura désormais une belle occasion de signer le meilleur résultat de sa carrière à Flushing Meadows. Jeudi, la n°2 belge rencontrera ainsi la Française Clara Burel (WTA 131), 21 ans, victorieuse 6-4, 6-4 de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 25), 23 ans, lauréate à Wimbledon début juillet.