"Il a fallu que je m'adapte aux conditions et à l'adversaire", explique-t-elle. "Il y avait pas mal de vent et Gauff me mettait en difficulté avec des balles hautes sur son coup droit. Au deuxième set, j'étais plus agressive, je prenais les balles plus tôt. J'ai mieux géré son service et ça s'est vu au niveau du score."

Encouragée par cette deuxième manche réussie, Van Uytvanck va aborder la saison sur herbe avec confiance. "Il y a encore l'herbe qui arrive. J'aime bien cette surface. Il faut essayer de prendre ce deuxième set en exemple pour les semaines à venir. Ici à Roland je pense que j'ai bien saisi cette deuxième chance où j'ai fait de mon mieux. Je vais essayer de faire la même chose à Wimbledon."