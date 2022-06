Alison Moyet, La Pop des Eigthies !

Aujourd’hui encore, Alison Moyet apaisée poursuit sa carrière et sort régulièrement des albums. ''Lorsque vous vieillissez, vous n’avez plus besoin de vouloir vous intégrer. Cela n’a pas d’importance. Cette 'altérité' devient un vrai plaisir. Un vrai bonheur.'' Malgré des années d’exil volontaire loin des feux de la rampe, la mère de trois enfants est toujours appréciée par le public. Cet été Alison Moyet rejoindra Tears for Fears lors de l’étape britannique de leur tournée ''The Tipping Point'' en tant qu’invitée spéciale. Se déroulant dans des maisons historiques, des châteaux et des terrains de cricket en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles, ces dates promettent d’offrir une expérience de concert estivale inoubliable. Alison interprétera un set électronique de 45 minutes visitant les chansons de Yazoo à ses albums les plus récents. Elle fête aujourd’hui ses 61 ans.