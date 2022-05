Alison Krauss, la Bluegrass Girl !

La chanteuse aime également composer des bandes originales de films. ''Twister'', ''Le Prince d’Égypte'', ''Mona Lisa Smile'' ou encore ''Cold Mountain'' font partie de son CV. Mais son plus grand succès est sans conteste la B.O du film des frères Cohen " O Brother Where Art Thou ? " en 2001. Des versions de chansons américaines anciennes enregistrées par Alison Krauss et d’autres artistes tels que Norman Blake, Emmylou Harris et Gillian Welch se retrouvent sur ce road movie. À leur grande surprise, l’album atteint le numéro deux du Billboard 200 et remporte six Grammy, dont celui de l’album de l’année 2002. L’album de la B.O se vend à plus de sept millions en 2001, défiant les prédictions selon lesquelles la musique non contemporaine n’est pas ou plus commerciale.