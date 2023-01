Alison a lancé sa propre marque de vêtements d'allaitement : "Tout le monde me disait que c'était une idée de merde, alors je l'ai fait"

Il y a quatre ans, à Bordeaux, Alison créait “Taijinebanane”, une marque de vêtements d’allaitement. Et pourtant, rien ne prédestinait la jeune Française à devenir entrepreneuse.

"J’ai eu mon premier enfant à 18 ans, j’étais donc une jeune maman." Alison traverse alors six années d’une relation toxique avec son ancien compagnon. "C’était de la violence verbale, des violences de famille qui étaient dures pour tout monde." Durant ces années, Alison enchaine les petits boulots pour nourrir son fils, sa fille et payer son loyer.

Plus tard, Alison rencontre Raphaël et tombe enceinte de son troisième enfant qui, sans le vouloir, va changer sa vie. Suite à un accouchement difficile, la jeune maman ne voulait pas louper l’allaitement. Le hic : les vêtements pour allaiter ne lui conviennent pas. "J’ai pris un t-shirt de mon mec, j’ai fait un trou à côté de chaque sein, ça me permettait d’allaiter facilement mon bébé." Convaincue que son t-shirt “système-D” peut aider d’autres femmes, elle cherche une couturière pour créer un modèle de t-shirt. "Tout le monde m’envoyait péter et me disait que c’était une mauvaise idée."

Malgré tout, Alison n’a pas abandonné : elle se rend dans une usine de couturières au Portugal pour créer 150 t-shirts et les vendre sur Instagram. Le succès est au rendez-vous : Tajinebanane est né.

Depuis, Alison se bat pour offrir aux mamans "des vêtements stylés et confortables", afin de nourrir bébé partout, en toute circonstance.