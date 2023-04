Alisha Lemman, la star d’Aston Villa, inscrit un superbe but tout en finesse à l’entraînement

Quel joueur ou quelle joueuse de football n’a jamais regretté d’avoir réalisé un geste incroyable à l’entraînement plutôt qu’en match ? But de dingue, geste technique sorti de nulle part, il n’y a pas que le week-end que les techniciens du ballon rond régalent. Mais heureusement pour Alisha Lemman, dans les clubs de football professionnels, les vidéos sont là pour rattraper le coup.

Grande star d’Aston Villa en championnat anglais, Alisha Lemman a encore une fois fait parler sa technique et sa finesse pour un but artistique dont on se demande d’ailleurs comment elle a pu réaliser ce geste. D’autant que l’internationale suisse est arrivée en bout de course avant de croiser son mouvement et de lober sa gardienne. Nous, ce genre de gestes, on en redemande !