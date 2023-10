Aliocha Schneider : "En français, je me sens plus proche des mots que je chante"

L’album a été composé à Athènes, loin de celle qu’il aime, pendant les six mois de tournage pour le rôle principal de Salade grecque, la série de Cédric Klapisch. Dix chansons aux accents de pop anglo-saxonne sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Après deux albums en anglais, Aliocha Schneider s’ouvre davantage dans un folk en version française.

"Je fais de la musique qui n’existe pas beaucoup en français. En anglais on a un rapport plus direct. On a une idée, on la chante et cela sonne bien. Mais on pourrait dire n’importe quoi ! 'Ce soir, je sors… tonight I am going out' (rires). La simplicité est plus difficile en français, parce qu’on connaît la richesse de la langue, et il faut accepter de ne pas l’utiliser dans son plein potentiel. Quand j’ai commencé, j’ai essayé de montrer comment j’étais capable d’utiliser la langue, mais finalement, pour le chanter, il faut que j’utilise des mots simples. Une fois que les chansons sont écrites, pour moi il y a quelque chose de plus satisfaisant, je me sens plus proche des mots que je chante".