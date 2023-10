Aliocha Schneider, de et par le songwriter du même nom.

Aliocha Schneider sort un premier album en français après deux opus où le songwriter chante en anglais. Eleven Songs et Naked, sortis respectivement en 2017 et en 2020, précèdent Aliocha Schneider, un album au titre homonyme. Le nom de famille apparaît pour la première fois sur le cover d’un CD d’Aliocha. Le patronyme et la langue maternelle sont de bonne augure. Le projet est personnel. L’album a été écrit en Grèce pendant deux périodes de tournage. Le comédien est au générique de Music, un film réalisé par Angela Schanelec en 2021. Il joue dans la série Salade grecque, de Cédric Klapisch, tournée en 2022. Privé alors de la présence de sa compagne, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin, il ressent le manque l’être aimé et se livre sans fausse pudeur dans la chanson Ensemble exprimant des sentiments troubles: Tu me manques tellement … Mais les filles sont belles. Mais les filles sont belles. Les mots simples, sans fard, disent le désarroi et la peur de l’abandon, dans le titre Avant elle : J’ai jamais eu si peur qu’on m’abandonne. Est-ce qu’il y a une chose plus triste au monde quand ceux qu’on aime ne vous aiment plus ? Les paroles sont apparemment d’une grande banalité, mais la voix juste d’Aliocha Schneider révèle la substance essentielle des mots. L’auteur s’est essayé à la co-écriture avec Marc-André Gilbert qui réalise et produit l’album et signe les arrangements. Le chanteur poussé dans ses retranchements les plus intimes dit la difficulté de l’amour à distance. Il faut être fort pour oser la fragilité et se déclarer vulnérable. Être soi pleinement est une exigence qui guide l’artiste. Le dépouillement de certaines chansons est nimbé d’une lumière chaude et méditerranéenne. La guitare sèche tend ses cordes dans la très belle romance, Ensemble, dont les arrangements sont signés par Rodrigo Amarante. Le Brésilien a une langueur d’avance. L’album d’Aliocha Schneider est une merveille de délicatesse et de sensualité mesurées.

Aliocha Schneider paraît sous le label Pias. En concert le 8 novembre à l’Eden à Charleroi, en première partie d’Alice on the roof.

Aliocha Schneider au micro de Pascal Goffaux.