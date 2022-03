"Alinéas", le podcast qui lève le voile sur le métier d’auteur

"Pourquoi et comment décide-t-on de devenir auteur ou autrice ? Et est-ce plutôt une décision ou le résultat d’une pulsion ou d’un processus irrépressible ? Et puis c’est quoi finalement la vocation ?" Autant de questions que pose Aurore Engelen, rédactrice en chef chez Cinevox, à différents auteurs et autrices francophones dans le podcast "Alinéas".

Chaîne de podcasts créée par Bela, "Alinéas" prend la forme d’une discussion intimiste entre la journaliste Aurore Engelen et un auteur francophone. La discussion vise à mieux faire connaître le métier d’écriture, notamment en abordant avec l’auteur ou l’autrice ses habitudes de travail ainsi que son rapport à l’écriture. Selon Charlotte Heymans, coordinatrice de Bela, " l’objectif est de lever le voile sur le geste d’écrire, un acte profondément personnel et résolument mystérieux ".