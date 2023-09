Aline Sam-Giao : une femme à la tête de l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège

Elle s’appelle Aline Sam-Giao. Cette Française de 47 ans, maman de trois enfants, succède à Daniel Weissmann et devient ainsi la première Directrice générale de l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège.

L’OPRL ne compte pas loin de 100 personnes dont près de la moitié sont des femmes. De quoi réjouir sa nouvelle Directrice générale, Aline Sam-Giao, engagée sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes. "On revient de loin dans le milieu de la musique classique. Beaucoup de compositeurs du passé sont des hommes et on a beaucoup invisibilisé les femmes. Aujourd’hui il y a un gros travail qui est fait pour mettre à l’honneur des compositrices ou des cheffes d’orchestre et c’est vrai aussi pour les postes de direction générale."

Aline Sam-Giao évolue dans le milieu de la musique depuis de nombreuses années. Musicienne elle-même, elle a occupé de nombreux postes importants au sein de grosses institutions culturelles françaises.

Elle a notamment dirigé l’Auditorium Orchestre national de Lyon avant d’être séduite par l’OPRL. "Le fait que l’Orchestre soit couplé à la salle, c’est quelque chose que je cherchais. Je pense que je ne serais pas venue si l’Orchestre n’avait pas aussi la gestion de la Salle Philharmonique. C’est un atout énorme pour un orchestre de ne pas avoir à chercher constamment des lieux pour travailler. Et puis ça permet aussi des partenariats. Ça permet d’inviter d’autres artistes et donc, ça crée de la visibilité, pour l’Orchestre et la ville".



La visibilité de l’Orchestre est une des priorités de la nouvelle directrice de l’OPRL avec aussi la recherche constante de financements. " Une structure telle que l’OPRL coûte cher mais le retour sur investissement sociétal qui est fait est immense et ça mérite vraiment de se battre pour ça. Donc, financement public, privé et relation avec le monde économique".

Enfin, le public et ses attentes figurent aussi parmi les préoccupations premières d’Aline Sam-Giao qui entend bien le fidéliser et le renouveler en créant, pourquoi pas, l’interaction avec les musiciens et musiciennes de l’Orchestre "La société change et avec elle, les modes de communication. Les réseaux sociaux ont pris une place très importante. Les gens veulent aujourd’hui vivre des expériences et donc l’évolution de la relation au public est primordiale. On doit être à l’affût de ce qui bouge, ce qui change et pouvoir s’y adapter pour proposer de nouvelles choses".