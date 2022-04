Aline Florin, facilitatrice de liens pour l’upcycling

"J’ai lancé, sur mon site internet, un répertoire d’upcycleurs afin que les citoyens identifient directement qui récupère quoi et dans quel but. Tout est bien trié, par localisation, pour rapidement retrouver les solutions proches de chez nous !"

Pour y figurer, les upcycleurs doivent s’inscrire via un formulaire. Actuellement, ils sont plus de 200 à être répertoriés. Et pas uniquement en Belgique. Non. Ils viennent des quatre coins de la francophonie ! "Au début, je visais surtout la Belgique et la France. Mais l’intérêt est grandissant et j’ai désormais des créateurs de Suisse, du Canada, de Martinique, du Mali, etc."

Dans ce répertoire, il y a une grande majorité d’upcycleurs "indépendants", mais on y retrouve aussi des donneries ou encore des associations. C’est le cas de Cyclup, un Atelier-Boutique géré par l’ASBL Job Office en partenariat avec le CPAS. " Il y a là tout un projet d’insertion sociale et professionnelle car l’atelier forme aux techniques de couture et de stylisme. Ça dépasse donc l’aspect environnemental. Et c’est génial !"