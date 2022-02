Aline Bouvy, Cruising by, maraude au Mac’s.

Potential for shame est une vaste installation qui suggère une patrouille policière confinant à la drague. Les grandes silhouettes de policiers en haut-relief apparaissent sur un grillage métallique orné de néons aux lignes courbes et à la couleur jaune comme l’urine. Les agents de police nus gardent pour tous attributs képi, ceinture et gilet pare-balles, tels les emblèmes d’un pouvoir érotisé flirtant avec la panoplie SM. Le déhanchement et l’élégance maniérée des personnages androgynes rappellent les frises des années ’30 et leurs poses lascives convoquent l’univers queer contemporain. Au sol, des voitures dotées d’intelligence artificielle se meuvent et traquent les visiteurs. Le ballet et l’opéra conjuguent leurs paramètres par la chorégraphie des robots et les sonorités évoquant les sirènes de police et le brouillage sonore de la blackroom. De grands urinoirs publiques renversés comme la fontaine de Marcel Duchamp féminisent par leurs formes l’architecture de l’installation.

Aline Bouvy bat en brèche les normes et les valeurs de notre société patriarcale et hétéronormée. La démarche empreinte d’humour mêle la poésie et l’insolence, le politiquement incorrect et les références de l’histoire de l’art.

Aline Bouvy au micro de Pascal Goffaux.