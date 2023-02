Alina, comme d’autres étudiants réfugiés ukrainiens, poursuit son cursus universitaire à Louvain-la-Neuve

C’était il y a un an ! Les troupes russes envahissaient l’Ukraine. Parmi les milliers d’habitants qui ont fui le pays : des étudiants ukrainiens. Plusieurs d’entre eux ont pu accéder aux universités belges. A l’UCLouvain, une trentaine d’étudiants ukrainiens ont suivi un programme d’accès à l’université. Ils ont pu apprendre le français. Une partie d’entre eux ont aussi pu reprendre des études universitaires.

Parmi eux : Alina. Etudiante en Technologies sociales, cette jeune femme de 19 ans quitte Kiev, il y a 11 mois, pour se réfugier chez nous. Elle sera accueillie un petit peu plus tard dans une famille du Brabant wallon. "Je suis arrivée en Belgique. Mais je ne savais pas rester là, à ne rien faire ! J’allais devenir folle. Je me suis dit que je devais vraiment faire quelque chose".

Programme d’insertion

Alina entend alors parler du programme Access2University, de l’UCLouvain. Créé en 2017, ce module permet aux personnes réfugiées ou demandeuses d’asile qui ont dû interrompre leurs activités universitaires de reprendre des études à l’UCLouvain. "Par groupes de 15 à 20 personnes par an", explique Louise Frère, coordinatrice du projet, "ils se voient proposer des cours de français, des cours universitaires en élève libre, un soutien individuel, ainsi que des activités culturelles et d’intégration". En mars 2022, peu de temps après l’invasion russe, une section dédiée aux étudiantes et étudiants ukrainiens est créée. Elle accueillera 31 personnes.

Après avoir amélioré ses connaissances en français et en anglais, Alina a pu bénéficier d’un soutien administratif et d’aides pratiques pour gérer sa vie quotidienne. Elle s’est aussi vue proposer des informations relatives aux équivalences des diplômes et aux possibles aides psychologiques. "Quand on arrive ici, on découvre tout. Il faut tout apprendre, pour pouvoir se loger, se nourrir, s’informer,… Heureusement, un réseau de partenaires solidaires et d’associations nous aide."

Avec l’aide du programme universitaire et du réseau de soutien, mais surtout avec un courage et une volonté impressionnante, Alina s’inscrit en BAC 2 en Sciences philosophiques, politiques et économiques. A la sortie d’un de ses cours, un de ses professeurs nous a confié que le parcours de ces étudiants était difficile, et que "la langue était probablement l’élément le plus important dans les premières semaines de cours".



Interrogés sur le campus, plusieurs étudiants ont exprimé leur admiration à l’égard de leurs collègues ukrainiennes et ukrainiens. "Je pense que si j’avais été à leur place, je n’aurais pas eu ce courage", nous a avoué l’un d’eux.

Aujourd’hui, Alina pense à sa famille restée à Kiev. Elle n’aime pas partager spontanément son expérience de vie, sauf si on l’interroge sur son parcours douloureux. Elle tente de se concentrer malgré tout sur ses études pour décrocher un diplôme. "L’avenir est encore trop incertain", dit-elle. "Je verrai comment les choses évoluent dans mon pays. J’espère terminer mon Bac, puis rentrer, un jour".