Alimenter le bétail autrement permettrait de nourrir un milliard de personnes en plus

Alimenter le bétail autrement et réserver à l’homme les céréales et autres sources d’alimentation animale ainsi économisées permettrait de nourrir un milliard de personnes en plus dans le monde, selon une étude publiée lundi dans la revue scientifique Nature Food.

Environ 15% des plus de six milliards de tonnes d’alimentation animale produites par an dans le monde sont des denrées qui pourraient nourrir directement les humains.