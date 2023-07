Alimentation végétalienne : trois questions fréquentes à une nutritionniste

Il faudra obligatoirement se supplémenter en vitamine B12, amenée essentiellement par une source animale. Elle est présente dans certains champignons et dans la levure de blé mais elle est moins bien absorbée par le corps. Au bout de trois à cinq ans de régime végan, votre corps aura épuisé son stock.

On peut observer une carence en fer mais cela reste anecdotique. En cas de carence martiale, les apports peuvent être optimisés en privilégiant les aliments riches en fer (lentilles, pois chiches, haricots, soja, céréales complètes, etc.) et en les associant à des aliments riches en vitamine C (agrumes, persil, poivrons, choux, etc.). Attention au thé, café et alcool qui doivent être tenus à distance des repas.

Enfin, quel que soit le type d’alimentation, il faudra surveiller les apports en iode (surtout pour les végétaliens qui ne mangent pas d’algues), en oméga 3, en zinc, en vitamine D et en calcium.

Enfin, il est conseillé d’effectuer des bilans de santé plus régulièrement.