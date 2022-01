Alimentation : que penser des chips de légumes et autres substituts ?

Ce n'est pas toujours facile de manger des légumes quand on n’a pas l’habitude, et une des pistes, serait de les manger sous forme de chips, alors, bonne idée ou pas ? On fait le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Manger des légumes n'est pas chose facile pour tout le monde. On aurait donc envie d'en manger autrement pour que ça passe plus facilement... Comme par exemple, sous la forme de chips ! Pourtant, d'emblée, notre chroniqueuse prévient : "Ce n'est pas vraiment une bonne idée, malheureusement : "C’est tentant mais il y a pas mal de choses qui posent problème. Et en particulier, leur mode de cuisson. Je parle ici bien des chips, et non des légumes déshydratés qui eux sont bien plus intéressants."

Le problème : c'est frit !

L’aliment qui va absorber des graisses, et donc en contenir, alors que les légumes à la base, n’en contiennent pas.

Il y a formation de molécules toxiques, notamment de l’acrylamide qui est cancérigène.

Sans oublier que les cuissons à haute température détruisent bien sûr une partie des nutriments intéressants. Donc on perd grandement l’intérêt des légumes.

Donc vous avez une perte considérable de nutriments associés à la santé et formation de composés toxiques. Il reste toujours malgré tout des caroténoïdes ou des polyphénols qui vont être intéressants. C’est une meilleure alternative aux chips de pommes de terre.

Comment choisir alors et comment les consommer ?

Ils ne peuvent certainement pas être consommés au quotidien en remplacement des légumes. L’idée est de leur laisser leur place "d’aliment plaisir", de choisir les chips dont les couleurs sont très variées, donc où il y a plusieurs légumes différents. Et pourquoi pas de privilégier les légumes déshydratés qui sont, par contre, bien plus sains. Donc à l’apéro par exemple, ça me semble une bonne alternative, explique notre spécialiste.

La liste des qualités des légumes est longue ; faibles en calories, ils élèvent peu la glycémie, nourrissent notre microbiote et favorisent un écosystème intestinal optimal, apportent des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants… Il est vraiment impossible de manger sainement sans légumes.