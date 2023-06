Alimentation et allaitement : que manger quand on allaite ?

L’alimentation durant l’allaitement joue un rôle crucial pour la santé du bébé. Selon Véronique Liesse, l’allaitement est le meilleur choix pour plusieurs raisons :

L’allaitement a un caractère protecteur par rapport aux allergies, le surpoids, les maladies cardiovasculaires et d’autres problèmes de santé.

Le lait maternel a une composition qui évolue et varie selon l’âge de l’enfant, selon le moment de la journée et même selon le moment de tétée. Il est plus gras en fin de tétée, par exemple. La teneur en protéines va aussi évoluer au fur et à mesure que l’enfant grandit.

La qualité des protéines est très différente par rapport à celle du lait de vache, ce qui rend le lait maternel plus digeste et moins allergisant.

Les graisses sont bien mieux absorbées.

Le lait maternel a toutes les vitamines et minéraux en quantité parfaitement adaptée, sans surcharger les reins.

Il contient aussi des probiotiques, des bonnes bactéries donc, et des prébiotiques, ce qui va donc permettre le développement des bonnes bactéries, c’est donc un choix parfait pour le développement d’un bon microbiote pour son enfant.

Le microbiote chez les nouveau-nés

Le microbiote est essentiel, surtout chez le nouveau-né. Durant la période des 1000 premiers jours - entre la confection et l’âge de deux ans environ - ce microbiote va se former et va être déterminant pour la santé pour le reste de la vie. Le lait maternel est presque parfait pour la formation du microbiote, mais il faut être vigilant sur quelques aspects :

Il ne contient pas assez de vitamine K, c’est pourquoi les enfants en reçoivent en complémentation dès la naissance.

Le fait d’allaiter fait consommer de l’énergie à la maman. Il faut donc que la maman mange en quantité suffisante, et ne surtout pas envisager de faire un régime. Par contre, mieux manger, quand c’est possible est essentiel.

Ce que la maman mange peut influencer la composition du lait en acides gras (surtout les oméga-3), en iode, en sélénium, en vitamine A et même en vitamines du groupe B. C’est pourquoi il reste essentiel de bien manger, et même d’envisager un complément alimentaire en cas d’allaitement.