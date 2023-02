Alimentation durable : pourquoi les haricots ont tout bon !

Cet aliment est également intéressant sur le plan économique : en particulier les haricots secs, qui coûtent en moyenne 1 dollar par 500 grammes. Au fil des siècles, l'expression "C'est la fin des haricots" s'est d'ailleurs imposée dans le langage courant. Elle vient du fait qu'en période de vaches maigres, cet aliment (en raison de son abondance et de son aspect bon marché) était servi en dernier recours. Son épuisement traduisait donc un risque de famine.

Plus optimiste, l'ONU considère pour sa part que "nous pouvons contribuer à préparer l'avenir avec des haricots". Dernier atout (mais non des moindres) de cette légumineuse qui pousse un peu partout dans le monde et qui existe en plus de vingt variétés ? Sa résilience face aux aléas climatiques et son empreinte carbone faible. Les haricots libèrent en effet 90% de gaz à effet de serre de moins que certaines protéines animales, argue l’ONU.