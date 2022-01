Alimentation : comment faire baisser son taux de cholestérol ?

L’excès de cholestérol peut s’avérer très dangereux pour la santé. En revanche, il est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme car tous les cholestérols ne sont pas mauvais. Il joue de nombreux rôles et permet, entre-autre :

La production d’hormones et de vitamine D ;

La fluidité des membranes de nos cellules ;

La production d’acides biliaires, donc l’absorption des graisses.

"Le cholestérol a été fort diabolisé et on peut penser qu’il faut qu’il soit le plus bas possible" explique Véronique Liesse. Mais ce n’est pas le cas, il est même essentiel à la santé. Le cholestérol doit simplement rester sous une certaine norme. Il existe plusieurs types de cholestérol. Le transporteur qui amène le cholestérol vers les tissus et les artères est appelé "LDL", il s’agit en fait du "mauvais" cholestérol. A l’inverse, le transporteur qui ramène le cholestérol depuis nos tissus jusqu’au foie pour l’éliminer est appelé "le bon cholestérol".