Alimentation bio : pas plus chère dans les magasins spécialisés !

Au niveau des emballages, le gouda et le chèvre frais sont vendus à la découpe dans le magasin bio Biocap. Chez Carrefour, le tout est emballé dans du plastique. Pour les fruits et légumes, Ariane Beaudelot remarque que Carrefour fait tout de même un effort : " Dans certains magasins, c’est 100% emballé en plastique. Et ici chez Carrefour, c’est en partie emballé. Comme on le voit, le chou fleur est emballé sous plastique, pas les pommes et les poires. On pourrait dire un bon point pour Carrefour, mais ils ne sont pas quand même au niveau des magasins bio ".

L’étude de Consommac’tion et Biowallonie et notre coup de sonde le confirment : pour les produits alimentaires, le bio n’est pas nécessairement plus cher dans les magasins spécialisés que dans les grandes surfaces. L’étude le promet : elle remettra le couvert tous les trois mois.