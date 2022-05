Aliénor Debrocq explore l'intime de deux femmes que tout oppose dans "Maison Miroir" (Ed. Rouergue)

Deux maisons jumelles séparées par une simple cloison. D'un côté, Rose vit avec son mari et sa petite fille. Elle se remet difficilement d'une fausse couche et flirte avec la dépression. De l'autre, Nour, une jeune femme marocaine vit au sein d'une famille où se côtoient plusieurs générations. Elle a des difficultés à trouver sa place et n'accepte pas le modèle que sa famille lui propose.

La paroi entre ces deux maisons est tellement mince que personne ne peut ignorer l'autre et ils en viennent à se détester. A tel point que Rose et son mari envisagent de racheter la maison mitoyenne. Un jour, Rose tombe par hasard sur Nour en allant chez Ikéa.

Obligées de se parler, elles vont pouvoir échanger autour des questions qui les taraudent autour de leur féminité, de la virginité, de leurs pulsions et leur identité dans un monde façonné par et pour les hommes.