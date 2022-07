Alien : la saga culte sera de retour dans un nouveau jeu d’horreur

La franchise de la Fox va faire son retour sur PC et consoles, 8 ans après Alien: Isolation (d’autres jeux oubliables ont vu le jour entre temps), sans doute le meilleur jeu inspiré de l’univers de la série lancée en 1979 par Ridley Scott.

20th Century Games, qui s’associe à Survios, les développeurs de Creed: Rise to Glory ou The Walking Dead Onslaught, deux jeux VR, promet une aventure unique, qui prend place durant les 57 ans qui séparent les événements du premier film Alien (“le huitième passager”) et de sa suite, Aliens (ou “Aliens, le retour” en français), sortie en 1986.

Peu de détails ont filtré sur ce nouvel épisode tant attendu. Mais on sait qu’il s’agira d’un jeu d’horreur immersif, et que le titre sera également disponible en VR.

“La franchise Alien offre un monde distinct et terrifiant dans lequel les fans adorent se retrancher, et il s’agit du titre parfait pour Survios et son expertise dans la création d'expériences de jeu immersives”, a déclaré TQ Jefferson, du studio Survios. "Le vaste univers d'Alien regorge d'histoires inédites et d'opportunités de créer des jeux originaux captivants", a déclaré Luigi Priore, vice-président, Disney, Pixar et 20th Century Games. "Nous sommes ravis de travailler avec une équipe comme Survios qui partage notre passion pour Alien et pour immerger les fans dans de nouveaux mondes et expériences."

Pour en savoir plus, il faudra encore patienter quelques jours. Le jeu sera abordé lors du panel “ALIEN: Expanding a Dark and Frightening Universe”, au Comic-Con de San Diego ce 21 juillet.