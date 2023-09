'Alien Kermesse' : la nouvelle série comique de science-fiction à binge watcher sans plus attendre

Agathe Mortelecq lui donne la réplique. Formée d’abord au Québec avant de poursuivre ses études de théâtre à Bruxelles, l’artiste a plus d’une corde à son arc : elle est auteure, metteure en scène, éclairagiste, interprète et doubleuse (dernièrement dans le manga Tokyo 24). Depuis 2020, elle est la fondatrice et la directrice artistique de la Troupe 100 histoires qui propose des spectacles d’improvisation pour les enfants. Agathe Mortelecq joue aussi régulièrement des matchs d’impro (vous l’aurez compris) au sein de Ligue d’improvisation Belge professionnelle et en France. Elle est également animatrice et improvisatrice au sein de l'asbl Touche Pas A Ma Pote (qui lutte contre le harcèlement de rue et le sexisme au quotidien). Dans Alien Kermesse, elle joue le rôle d’Axelle, la policière.