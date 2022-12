Alicia Silverstone pose nue pour une bonne cause

Après Eva Mendes, Penelope Cruz ou encore PINK lors de la campagne PETA "Je préfère être nue plutôt qu’en fourrure" qui n’existe plus, Alicia Silverstone s’est toutefois déshabillée pour l’association.

"Ne fais pas le connard, porte du vegan.", a choisi d’ajouter l’actrice de "Clueless" en citation sur la photo de Brian Bowen Smith sur laquelle elle ne porte qu’une paire de bottes de cow-boy vegan. "Je ne me suis jamais, jamais, mise nue à la télévision ou au cinéma. Jamais. Mais je l’ai fait pour PETA tellement ça compte pour moi.", a déclaré Alicia Silverstone lors d’une interview vidéo obtenue par People. "La quantité de ressources, d’eau, de nourriture, de pétrole pour le transport, la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication du cuir est extraordinaire. Ce n’est tout simplement pas durable. La Terre ne peut pas le supporter.", a-t-elle poursuivi.

Beaucoup d’internautes se sont arrêtés sur le corps relativement musclé de l’actrice de 46 ans. Interrogée par Bustle, elle a déclaré qu’en plus de promener ses chiens presque tous les jours, elle n’a pas lâché le yoga et la danse. Mais ce n’est pas tout, pour être pleinement en forme, Alicia fait également attention à ce qu’elle mange. Son parcours vegan a débuté après une prise de conscience lorsqu’elle était âgée de 21 ans. D’après ses propos, ça lui a permis de "comprendre et d’apprécier les bienfaits de la nourriture".