Alice Van Leuven, une violoniste à garder à l’œil

Pour ce deuxième jour de la Semaine de la musique belge, nous recevons la violoniste Alice Van Leuven, une jeune musicienne à l’avenir musical et brillant.

Alice Van Leuven est une jeune violoniste brillante qui commence ses études de musique dans son village d’enfance. Ses rêves musicaux l’emmènent au Conservatoire Royal de Bruxelles néerlandophone dans la classe du grand musicien Philippe Graffin. Plus tard, c'est à l’Université des Arts de Berlin qu'elle suit son master et côtoie le Quatuor Artemis dans sa classe de musique de chambre. Un moment, qu’elle nous confie être tout à fait "inspirant".

Membre fondatrice du Trio Aries, la jeune interprète est également membre du Quatuor Alfama depuis un an et demi. Avec ce quatuor, Alice Van Leuven découvre d’autres perspectives de la musique et de son instrument, passant des salles prestigieuses à des concerts plus intimistes pour enfants.

Forte de ses nombreuses prestations dans des salles aussi iconiques que le Elbphilharmonie d’Hambourg et de ses nombreux prix de concours, Alice Van Leuven donne actuellement cours à la Kunsthumaniora Brussel.

Le Quatuor Alfama sortira un nouvel album dans le courant du mois de février, intitulé So Fa, So Close et se produira le 15 février au Studio 1 de Flagey.