Alice Phoebe Lou nous emmène en vacances avec Shelter

Deux ans plus tard et forte de tonnes de rencontres et d’expériences en tout genre, la voilà qui revient en force avec Shelter, un cinquième album très attendu. À l’instar de son titre cosy et rassurant, le disque propose des morceaux chaleureux, dignes des plus jolis cabanons. Des chansons organiques et pleines de vie, teintées de surprises et d’accidents qui n’en sont pas vraiment. Shelter, c’est profond sans être ennuyant. Shelter, c’est aussi une introspection libératrice, et un empouvoirement sans limite : tandis que dans le morceau “Lose My Head”, l’artiste fait l’éloge de la légèreté des amourettes sans lendemain ("I don't wanna lose my head just yet/I haven't even started coming, uh, uh/I’m not ready to set my bet/I don't wanna be any more involved than I am, uh, uh”), la ballade “My Girl” est un cri du cœur engagé et bienveillant, un message de solidarité à toutes les femmes ("Sharpen your claws, my girl/Learn to love your flaws, my girl/Don’t listen to the laws that make you feel small/You’re a waterfall and we fall and we fall and we fall/But I'd rather fall than never try at all”).