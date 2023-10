Alice on the Roof raconte comment sa participation à The Voice Belgique a changé sa vie

C’est à présent, dans un des célèbres fauteuils rouges de l’émission, que l’on retrouve Alice on the Roof. La nouvelle coach de la saison 2 de The Voice Kids revient sur cette expérience qui lui a permis de retomber en enfance. Elle a vécu de merveilleux moments et se sent très chanceuse d’avoir pu accomplir la mission d’accompagner les jeunes talents lors des différentes étapes de cette aventure. Pendant la saison, ce qui a le plus touché Alice on the Roof, c’est l’audace dont les enfants font preuve lors de leur choix de chanson. Elle fait la comparaison avec les adultes qui privilégieront plus la technique vocale ou l’émotion, alors que les enfants sont uniquement guidés par leur envie. Quand on lui demande quelle chanson elle aurait choisi si elle avait eu la chance plus jeune de participer à The Voice Kids, Alice on the Roof avoue qu’elle n’aurait jamais pu faire partie de l’émission. Mais, dans un univers parallèle et en mettant sa timidité de côté, son choix se serait porté sur une chanson du film " Peau d’Âne " avec Catherine Deneuve.