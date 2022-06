Alice on the roof, nouvelle coach de The Voice Kids : "Je vais essayer que les enfants aient confiance en eux"

Alice, pourquoi avoir accepté de participer à The Voice Kids ?

Alors, je me dis qu’un enfant ou un jeune adolescent va peut-être avoir une tendance naturelle à obéir, peut être plus qu’un adulte (RIRES). Et puis, plus sérieusement, parce que moi je trouve qu’il y a un décalage qui peut être vraiment chouette. Moi, je connais bien cette émission. J’en connais tous les codes. Un enfant va, je pense, avoir une spontanéité, être dans le vrai et ça me parle beaucoup. Sur mon CV, tu pourrais lire que je suis presque institutrice. Je n’ai pas fini mes études mais j’ai fait deux-trois ans là-dedans. C’est un public que j’aime bien, avec lequel je me sens à l’aise. Je trouve ça chouette, je pense que ça va être une expérience de vie, un partage d’expérience. Je me sens plus à l’aise maintenant. J’ai bientôt 30 ans, l’âge mûr, donc je me dis que je peux avoir des choses à apporter. Puis j’ai l’impression que quand c’est un public jeune comme ça, il y a évidemment l’apprentissage du perfectionnement du chant. C’est dans le titre de l’émission, on va chanter évidemment. On va aussi accompagner les enfants dans le fait d’avoir confiance en eux, je pense. C’est quelque chose qui me plaît. C’est vraiment un accompagnement et je pense surtout ça va être très fun. Je pense que le fait que ce soit The Voice Kids, ça apporte aussi une légèreté qui me plaît.